È uno dei più importanti astronauti italiani, Roberto Vittori, esploratore dello spazio e Ufficiale dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana e Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. Scopriamo insieme di più su di lui, attraverso la sua biografia e la sua carriera, ma anche alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è l’astronauta dell’Aeronautica Militare e dell’ESA: età, biografia e CV

Roberto Vittori è nato a Viterbo il 15 Ottobre 1964 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Sin da subito nutre una fortissima passione per la scienza, che ha raccontato in un’intervista davvero imperdibile al portale ufficiale della ESA, l’agenzia spaziale europea, presso cui lavora. L’astronauta ha frequentato l’Accademia Aeronautica italiana negli anni ’80 conseguendo poi il brevetto di pilota militare in America. Per il suo primo lancio, invece, ha atteso il 2002.

Vittori ha raccontato della sua formazione e del suo amore per lo spazio: “Ho studiato a Bomarzo, un piccolo paese in provincia di Viterbo, fino alle medie, poi al Liceo Scientifico Ruffini di Viterbo. Da giovanissimo pensavo che sarei stato uno scienziato: mi piacevano la matematica e la fisica, soprattutto la matematica. Il mestiere dell’astronauta, cosi’ come quello del pilota mi affascinavano ed incuriosivano, ma non avrei mai pensato di diventare pilota, come ho fatto grazie all’Aeronautica Militare, e tantomeno astronauta”.

Dalle informazioni di cui siamo in possesso l’altezza di Roberto Vittori si aggira intorno al metro e ottanta.

Roberto Vittori ha una moglie e dei figli? News sulla sua vita privata

Tante le missioni per cui si è distinto Vittori, di cui conosciamo la Shuttle STS-134, penultima missione del programma Space Shuttle, nel ruolo di mission specialist, effettuata nel 2011. Della sua vita privata ci racconta lo stesso astronauta nella stessa intervista a ESA: “Ho una sorella, Cristina, di due anni piú piccola, ed un fratello, Arturo, piú piccolo di 7 anni”. Da quanto riporta “Tag24.it”, Vittori è sposato con Valeria Nardi, originaria di Città di Castello. I due hanno due figli, Edoardo e Davide.