È diventata virale nelle ultime ore una foto che ritrae il personale sanitario di medicina d’urgenza del “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno in festa per aver cancellato il coronavirus dal reparto. I medici dell’ospedale salernitano, bardati come da prassi, hanno potuto esultare: medicina d’urgenza è Covid-free. Di nuovo, dopo l’ultima volta, distante ormai diversi mesi.

Salerno, medicina d’urgenza Covid-free al “Ruggi”: “31 maggio 2021, fine!”

“Covid free”, “31 maggio 2021”, “Fine!”, alcuni dei cartelli che sono stati mostrati dai medici, il cui sorriso, anche se non riusciamo a vederlo, scalda davvero l’anima. La foto ha immediatamente fatto il giro del web, e un vero e proprio boom di condivisioni: uno scatto di speranza, di amore per la vita, di passione per il lavoro che questi angeli in corsia – lo diciamo senza retorica – svolgono ininterrottamente da inizio 2020.

Non è, per fortuna, un’eccezione: pochi giorni fa anche il “Moscati” di Avellino era diventato Covid-free. Gli ospedali della Campania vanno svuotandosi, e la speranza rifiorisce: le attività stanno, a mano a mano, ritornando a pieno regime in tutte le strutture.