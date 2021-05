Covid Irpinia, oggi 21 positivi: 5 a Montella, 4 a Pratola Serra

Continua la fase discendente della curva epidemiologica relativa all’emergenza sanitaria da Covid in Irpinia. Il bollettino di oggi 31 maggio 2021 ha messo a referto 21 positivi su 453 tamponi. L’incremento maggiore dei nuovi casi è stato registrato nel comune di Montella con 5, seguito da Pratola Serra con 4.

Intanto in Campania la campagna vaccinale è stata allargata anche agli studenti che nel mese di giugno dovranno sostenere la Maturità. Si sono registrate fino ad oggi 1893 prenotazioni per la somministrazione del farmaco anti-Coronavirus. Sarà utilizzato il vaccino Pfizer per gli studenti di 17 anni, mentre per i 18enni, 19enni e 20enni il Johnson & Johnson.

Covid Irpinia, i dati di oggi 31 maggio 2021 per la provincia di Avellino

Ecco la lista diramata dall’Azienda Sanitaria Locale divisa per comuni di residenza:

– 2, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

– 1, residente nel comune di Cervinara;

– 1, residente nel comune di Chiusano di San Domenico;

– 1, residente nel comune di Grottolella;

– 5, residenti nel comune di Montella;

– 1, residente nel comune di Montemarano;

– 4, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 1, residente nel comune di Santa Paolina;

– 1, residente nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 1, residente nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Summonte.