Il Festival continua anche dopo la quinta e ultima serata. All’indomani della vittoria di Sanremo 2022 da parte di Mahmood e Blanco, che con la loro “Brividi” hanno letteralmente dominato la manifestazione canora più importante in Italia, lo spettacolo della settantaduesima edizione continua con “Domenica In Speciale Sanremo 2022“. Quale sarà la scaletta degli artisti che si esibiranno? Ecco come fare a comprendere l’ordine cantanti e quale sarà l’orario della puntata.

Domenica In Speciale Sanremo, la scaletta con gli ospiti in studio

Anche in questa domenica 6 febbraio, sarà ancora Sanremo 2022. Lo speciale di Domenica In dedicato al Festival della Canzone italiana porta in scena tutto quanto avvenuto sul palco dell’Ariston. I venticinque artisti che sono stati in gara per questa settantaduesima edizione del Festival si esibiranno nel corso della puntata di oggi.

Tanti gli ospiti per Domenica In “Speciale Sanremo 2022”. In studio con la conduttrice Mara Venier ci saranno Alberto Matano, Teo Teocoli, Alba Parietti, Pino Strabioli, Marino Bartoletti, ma anche i conduttori della Costa Toscana Fabio Rovazzi e Orietta Berti.

Ma quale sarà l’orario dello Speciale Sanremo di Domenica In oggi? La puntata inizierà alle ore 14 e terminerà alle 18.45.

Quale sarà l’ordine dei cantanti allo Speciale Sanremo 2022 di Domenica In?

Come da tradizione, nello Speciale Sanremo 2022 si esibiranno tutti i venticinque cantanti in gara al Festival. Un’altra occasione, insomma, per ascoltare chi ha conquistato il podio – i vincitori Mahmood e Blanco, la magnifica Elisa con “O forse sei tu”, e Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. Ma quale sarà la scaletta di Domenica In oggi? Ecco l’ordine degli artisti, comprensivo dei ‘momenti’ di interruzione delle esibizioni per delle ospitate, ovviamente dedicate al Festival.