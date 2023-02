Il Festival continua anche dopo la quinta e ultima serata. All’indomani della vittoria di Marco Mengoni, che con la sua “Due Vite” ha decisamente dominato la kermesse canora dall’inizio alla fine, il Teatro Ariston ospita una puntata speciale, quella di Domenica In di oggi, per l’occasione chiamata “Domenica In Speciale Sanremo 2023”. Quale sarà la scaletta degli artisti che si esibiranno? Ecco come fare a comprendere l’ordine cantanti e quale sarà l’orario della puntata.

La scaletta con gli ospiti in studio nello Speciale Sanremo 2023

Ancora spazio al Festival di Sanremo 2023, con lo speciale di Domenica In che porta in scena degli approfondimenti su tutto quanto è avvenuto nel corso della kermesse. Ci saranno i ventotto cantanti in gara, che si esibiranno nel corso della puntata di oggi, che avrà inizio alle ore 14 e terminerà alle 18.45.

Come riportato dalla stessa Rai in un comunicato stampa dedicato al programma, saranno davvero tanti gli ospiti di spessore presenti in studio. Prevista la partecipazione di numerosi personaggi noti dello spettacolo come Ornella Muti, Chiara Francini, Alessandro Siani, Alberto Matano, Pino Strabioli, Luca Tommassini, ma anche il Presidente della Camera Buyer Moda Italia Beppe Angiolini Sugar e l’Hair Stylist dei Vip Mauro Situra.

Accanto a loro vedremo tanti giornalisti, come Marinella Venegoni e Luca Dondoni de La Stampa, Paolo Giordano e Laura Rio de Il Giornale, Andrea Laffranchi del Corriere Sella sera, Alvaro Moretti de Il Messaggero, Emanuela Castellini dei Quotidiani del Nord, il blogger Davide Maggio e Cinzia Marongiu di Tiscali.

Scaletta Domenica In oggi, quale sarà l’ordine dei cantanti nello Speciale Sanremo 2023?

Come da tradizione, nello Speciale Sanremo 2023 si esibiranno tutti i ventotto cantanti in gara al Festival. Ci sarà, dunque, per i telespettatori, un’altra occasione per ascoltare il vincitore Marco Mengoni, ma anche Lazza con la sua “Cenere”, Mr. Rain con “Supereroi”, Ultimo con “Alba”, Tananai con “Tango” e tutti gli altri cantanti in gara.

Ma quale sarà la scaletta di Domenica In oggi? Al momento non conosciamo ancora l’ordine con il quale si esibiranno gli artisti. Tuttavia, possiamo immaginare come Marco Mengoni possa cantare per ultimo in quanto vincitore del Festival. Canteranno in playback?

In attesa che l’ordine dei cantanti dello Speciale Sanremo 2023 venga diramato, ecco la classifica finale di Sanremo 2023.