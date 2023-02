La sfida si fa davvero seria per i concorrenti di The Voice Senior 2023. Siamo ormai giunti alla fase finale di uno dei talent show musicali più apprezzati da tutti. Il programma continua la sua cavalcata verso la finalissima, con le più belle voci over 60 del Paese pronte a contendersi la vittoria finale. Il Knock out decreterà i tre finalisti per ogni squadra: Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino e i Ricchi e Poveri dovranno decidere chi portare in finale. Ecco dove rivedere le puntate di The Voice Senior 2023 in replica: come seguire il programma grazie a RaiPlay.

Le semifinali del talent show musicale: chi arriverà a giocarsi la finalissima?

Tutto pronto per le semifinali del talent show musicale italiano trasmesso su Rai 1, la cui prima edizione è andata in onda nel 2019. Per chi non lo conoscesse, il format del programma è simile a quello di The Voice of Italy, ma con un’importante differenza: i concorrenti sono tutti over 60, ovvero persone che hanno superato i sessant’anni di età. Il programma vede coinvolti quattro coach, che si sfidano tra di loro per avere i migliori talenti nelle loro squadre.

Al Knock out si presentano dunque i quattro team con 6 talenti.

Clementino avrà Peppe Quintale, Sebastiano Procida, Alex Sure, Minnie Minoprio, Maria Teresa Reale e Luigi Raguseo;

Gigi D’Alessio avrà Annalisa Beretta, Marco Rancati, Lisa Maggio, Gianni Conte, Giuseppe Izzillo e Claudio Morosi;

Loredana Bertè avrà Lisa Manosperti, Diego Vilardo, Rosa Alba Pizzo, Rossella Coci, Ronnie Jones e Aida Cooper;

I Ricchi e Poveri avranno Sergio Moltoni, Emilio Paolo Piluso, Mario Aiudi, Augusta Procesi, Stefano Borgia e Fabrizio Crico.

Dove rivedere le puntate di The Voice Senior 2023 in replica

Le puntate di The Voice Senior 2023 vanno in onda in prima serata su Rai 1 il venerdì a partire dalle 21:20, con diretta in streaming disponibile anche sul sito e app di RaiPlay. Sulla stessa piattaforma di RaiPlay sarà possibile seguire anche la replica del programma in modalità on demand. In alternativa, lo show musicale verrà riproposto ogni domenica sera alle ore 21.20 su Rai Premium (canale 25).