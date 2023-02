È una delle conduttrici del telegiornale di Italia 1 Studio Aperto, Maria Vittoria Corà, storico volto dell’emittente Mediaset. La giornalista, pubblicista e poi professionista, ha una grande esperienza come inviata, conduttrice e nella cura di rubriche di approfondimento. Scopriamo di più su di lei, attraverso la sua biografia, la sua carriera e alcuni tratti della sua vita privata.

Chi è la giornalista di Studio Aperto: biografia e carriera della conduttrice

Maria Vittoria Corà è nata a Mantova il 23 settembre 1990. Sin da giovanissima era appassionata di giornalismo: è stata, infatti, iscritta all’albo dei giornalisti pubblicisti dal 2012 al 2018. Corà si è poi successivamente iscritta all’albo dei professionisti, nel 2018. Nel suo curriculum spicca una laurea in Lettere e Filologia Moderna all’Università Cattolica di Milano.

Le prime esperienze professionali, come possiamo evincere dal suo profilo LinkedIn, Corà le ha avute nel biennio 2010-2011, quando ha collaborato per la redazione di articoli con il bimestrale Ass.Im.P. Informa (periodico Associazione Imprenditori e Professionisti di Verona). Ha inoltre condotto un programma radiofonico.

Nel 2012 lo stage per Studio Aperto, con l’ingresso in Mediaset. Da quell’anno ha collaborato ininterrottamente con il telegiornale di Italia 1. Ha fatto parte della redazione di servizi giornalistici per il telegiornale e autrice del programma “Cotto e mangiato – Il menù del giorno”. L’altezza della giornalista si aggira attorno al metro e sessantacinque.

Maria Vittoria Corà ha un marito e dei figli? Cenni sulla sua vita privata

Sulla vita privata di Maria Vittoria Corà sappiamo davvero troppo poco. La giornalista, infatti, sembra essere davvero riservata per quanto concerne la sua sfera più intima. Non sappiamo, dunque, se abbia un compagno e dei figli.

In un’intervista al portale “Viaggio Magico” ha raccontato di sé: “L’aspetto principale del mio carattere? La determinazione, senza dubbio. Sono un “generale” e quando mi metto in testa una cosa non mollo finché non ho raggiunto l’obiettivo. Sono una milanese “d’adozione” e- nel tempo libero – mi piace tornare nella mia città: Mantova. Una realtà decisamente più a misura d’uomo rispetto al caos della metropoli. D’estate la mia concezione di relax è divorare un libro dietro l’altro sotto il sole, mentre d’inverno sono il tipo da divano-copertina-film”.