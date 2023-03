Tante emozioni nella puntata di Domenica In di oggi. Protagonista sarà innanzitutto l’attore Lino Banfi, da poco colpito dalla perdita della moglie Lucia Zagaria. Tanto spazio all’attore pugliese e alla figlia Rosanna, che si racconteranno in una lunga intervista nella quale ripercorreranno i momenti più belli e intensi vissuti con Lucia. Ci sarà anche il cast di Mare Fuori, la fiction del momento. Insomma, una puntata da non perdere; vediamo insieme la scaletta di Domenica In di oggi, con tutti gli ospiti presenti e alcune anticipazioni.

Alcune anticipazioni sulla puntata di domenica 5 marzo

Tanto da raccontare in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. La lunga intervista a Lino Banfi e alla figlia Rosanna, in cui si parlerà di Lucia Zagaria, moglie di Lino e mamma di Rosanna e Walter, scomparsa il 22 febbraio scorso, all’età di 85 anni. I due si erano conosciuti quando avevano 13 e 15 anni restando sempre l’uno accanto all’altra in tutti i momenti belli e brutti della vita.

Non solo Lino Banfi, ma anche Loretta Goggi, impegnata nelle prove dello show ‘Benedetta Primavera’, che vedremo su Rai1 da venerdì 10 marzo. Ci sarà qualche anticipazione sullo show di Goggi, che parlerà del suo legame con Napoli. In studio anche Concato, che canterà alcuni suoi successi come “Domenica Bestiale”, “Rosalina” e “Fiore di Maggio” accompagnato dall’orchestra diretta dal maestro Stefano Magnanensi.

Scaletta Domenica In oggi, tanti ospiti di spessore per Mara Venier

Ci sarà anche tanto spazio per Mare Fuori in questa puntata di Domenica In. “Ce sta ‘o mar for”, si sente da ogni dove ormai, non solo in Campania, dove è ambientata la fiction Rai. Nicolas Maupas (Filippo Ferrari), Giacomo Giorgio (Ciro Ricci) e Raiz (Don Salvatore Ricci) saranno ospiti di Mara Venier, a completare una scaletta, quella di Domenica In di oggi, che ne farà di sicuro un programma seguito.