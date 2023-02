Tutti e ventotto sul palco dell’Ariston, più gli ospiti. Nella terza serata di Sanremo 2023 ci sarà spazio per le esibizioni di tutti gli artisti in gara. Una serata-fiume, quella che possiamo attenderci, in cui voterà anche la giuria demoscopica. Vediamo insieme la scaletta della terza serata di Sanremo 2023: ecco come scaricarla in PDF.

L’ordine di apparizione dei cantanti e degli ospiti con il relativo orario

Si inizia con Paola e Chiara, le prime a cantare dopo l’apertura del televoto, e si termina con l’esibizione di Will, l’ultimo a salire sul palco. In mezzo, i Maneskin, Alessandro Siani, e la co-conduttrice Paola Egonu, una delle pallavoliste più forti del mondo. Ecco l’ordine di apparizione dei cantanti e degli ospiti della terza serata del Festival con il relativo orario.