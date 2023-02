È Paola Egonu la co-conduttrice di questa terza serata del Festival di Sanremo 2023. La pallavolista italiana, vera e propria atleta-simbolo nella sua disciplina, sarà sul palco dell’Ariston insieme al direttore artistico Amadeus e al suo fido Gianni Morandi. Ma quanto guadagnerà per questa serata? Ecco il compenso che spetta a Paola Egonu a Sanremo.

La storia della pallavolista vittima di insulti razzisti

Nasce a Cittadella da genitori di nazionalità nigeriana, ed è al 100% italiana. Ma nonostante tutto Paola Egonu, nel corso della sua meravigliosa carriera – in cui ha vinto tutto – è stata vittima del razzismo. La campionessa della pallavolo italiana ha ottenuto la cittadinanza a 14 anni dopo il rilascio del passaporto al padre. La stessa età in cui, come ha raccontato, durante una partita ha ricevuto insulti razzisti dai genitori delle altre ragazze.

La stessa Egonu nella conferenza stampa prima della terza serata del Festival ha dichiarato: “L’Italia è un Paese razzista. Ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c’è razzismo la risposta è sì. L’Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose”.

Qual è il compenso di Paola Egonu a Sanremo 2023? Il suo cachet

C’è dunque anche Paola Egonu a Sanremo, in una terza serata in cui, tra le altre cose, ci sarà anche il voto della giuria demoscopica. Ma qual è il compenso che la pallavolista ha percepito per questa serata? Come per le altre co-conduttrici, Egonu percepisce 25mila euro per la sua presenza a Sanremo. Solo Chiara Ferragni ha ricevuto 50mila euro, ma l’influencer è presente, a differenza di Francesca Fagnani, Chiara Francini ed Egonu, in due serate.