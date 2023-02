Arriva anche il voto dei telespettatori nella terza serata di Sanremo 2023. In un giovedì in cui, come da programma, si esibiscono tutti i cantanti, si potrà anche votare da casa per assegnare dei punti in classifica generale ai 28 in gara. Vediamo insieme, dunque, quali sono i codici per il televoto a Sanremo 2023.

Numero per votare a Sanremo 2023: ecco come si vota

Gli spettatori sono dunque chiamati a votare in questa terza serata. Come si vota? Esistono diverse modalità per esprimere la propria preferenza. I numeri per votare a Sanremo 2023:

894.001 (da telefono fisso)

(da telefono fisso) 475.475.1 (da telefono mobile)

I telespettatori potranno esprimere la propria preferenza inviando tramite sms il codice a 2 cifre (da 01 a 28) abbinato a ciascun artista; in alternativa, chi chiama da telefono fisso deve digitare sulla tastiera del telefono il codice desiderato.

Chi invece vuole votare chiamando può farlo unicamente dalle utenze fisse site in Italia e coperte da Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Sky Wifi e iliad, utilizzando il numero 894.001. Il televoto mediante sms, invece, può essere effettuato unicamente da utenze mobili degli operatori telefonici degli operatori telefonici Tim, Vodafone, Wind Tre, Poste Mobile, Coop Italia, iliad, Kena e ho.mobile.

Codici Televoto Sanremo 2023: la lista in ordine di uscita dei cantanti

I codici del televoto di Sanremo 2023 vengono stilati in base alla scaletta della terza serata. Eccoli, secondo l’ordine di uscita dei cantanti: