Grande spettacolo sul palco dell’Ariston per il ritorno dei Maneskin, vincitori dell’edizione 2021 del Festival di Sanremo. La band romana, passata dalle strade della Capitale a raggiungere il successo planetario. Ma quanto hanno preso per essere al Festival? Ecco il presunto cachet dei Maneskin a Sanremo 2023.

Cosa hanno cantato sul palco di Sanremo i vincitori del 2021?

Tutti in piedi per i Maneskin, che fanno ballare il Teatro Ariston. La band che ha vinto Sanremo 2021 si ripresenta per il secondo (terzo) anno consecutivo a Sanremo, ancora una volta come ospiti speciali di Amadeus, il direttore artistico che, per certi versi, li ha lanciati al successo.

Mammamia, Zitti e Buoni, The Loneliest, sono alcune delle canzoni che hanno portato al successo mondiale il gruppo originario di Roma, riportate sul palco dell’Ariston per la gioia dei milioni di fan collegati.

La band è composta da: da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria), ed è riuscita a totalizzare circa sette miliardi di streaming complessivi negli ultimi anni. Numeri da capogiro per quella che è, a tutti gli effetti, una delle formazioni italiane più popolari di sempre.

Cachet dei Maneskin a Sanremo 2023: il presunto compenso della band

Ma qual è il cachet che i Maneskin hanno percepito per essere a Sanremo 2023? Non abbiamo notizie ufficiali in merito: mentre sappiamo quanto guadagna la co-conduttrice Paola Egonu, per quanto concerne gli ospiti, come spesso accade, non ci sono delle notizie certe. Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero serviti 80mila euro per portare la rock band a suonare a Sanremo. Ma, lo ripetiamo, non sono delle cifre ufficiali.