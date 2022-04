Nella giornata di venerdì 22 aprile 2022 ci sarà uno sciopero di Trenitalia. Previste delle modifiche ai trasporti locali e nazionali. Si tratta di una manifestazione, questa, di carattere nazionale, che coinvolge tutti i lavoratori di tutti i servizi pubblici e privati. Ecco gli orari dello sciopero e quali servizi verranno interrotti.

Venerdì 22 aprile sciopero di Trenitalia: orari e modifiche circolazione

Lo sciopero di Trenitalia è stato indetto dal sindacato A.L. Cobas che potrebbe mettere a rischio i trasporti nella prima giornata di questo lungo weekend del 25 aprile. La manifestazione ha visto l’adesione anche delle sigle CUB Pubblico Impiego, F.A.O. Cobas Federazione Autisti Operai, L.M.O. Lavoratori Metalmeccanici Organizzati, S.G.C. Sindacato Generale di Classe, S.O.A. Sindacato Operai Autorganizzati e SlaiProlCobas.

Gli orari dello sciopero di Trenitalia sono quelli dalle 00:01 alle 21:00 di venerdì 22 aprile. La manifestazione riguarderà pure il personale del Gruppo FS Italiane (Trenitalia). Ma cosa succederà alla circolazione? Non sono previste modifiche per quanto concerne i treni a lunga percorrenza mentre per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali. Nello specifico, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21, verrà garantito il trasporto.

Per quanto concerne Trenord, non sono previste interruzioni alla circolazione ferroviaria in Lombardia. Tuttavia, come del resto per ogni giorno, potrebbero verificarsi comunque delle cancellazioni o dei ritardi. A tal proposito, è sicuramente utile consultare il portale ufficiale Trenord e l’app.