Instagram è una delle piattaforme social più popolari al mondo, utilizzata da milioni di persone per condividere foto, video e storie della propria vita. Tuttavia, a volte si potrebbe desiderare di visualizzare le storie di qualcuno senza farlo sapere, o addirittura guardare quelle di un profilo privato. In questo articolo, esploreremo alcuni metodi per vedere le storie Instagram in anonimo e per proteggere la propria privacy.

Come guardare le storie Instagram in anonimo: la guida per farlo senza essere visti

Una delle soluzioni più comuni per visualizzare le storie Instagram in anonimo è utilizzare app e siti web di terze parti. Questi strumenti consentono di accedere alle storie di un utente senza che il proprietario del profilo ne sia a conoscenza. Tuttavia, dobbiamo sicuramente farvi una raccomandazione preliminare: è importante – nonché sacrosanto – prestare attenzione alla sicurezza e alla privacy dei propri dati e di quelli altrui quando si utilizzano questi servizi. Assicurarsi di utilizzare solo strumenti affidabili e di controllare le recensioni degli utenti prima di affidarsi a questi metodi è dunque cosa buona e giusta.

Storie Instagram in anonimo, alcuni trucchi per sbirciarle

Creare un account Instagram secondario può essere un altro modo per visualizzare le storie in anonimo. Con un account alternativo, sarà possibile seguire e visualizzare le storie di altre persone senza che queste lo sappiano. Tuttavia, anche qui, massima attenzione: creare un account fittizio o, peggio, sfruttare l’immagine di un’altra persona (inconsapevole), costituisce un illecito, ed è dunque estremamente sconsigliato farlo.

Se si vuole salvare una storia Instagram senza farsi scoprire, si può provare a fare uno screenshot del contenuto. Va però detto che questo metodo non funzionerà per i profili privati, a meno che l’account in questione non sia stato accettato come follower dal profilo privato di cui vogliamo guardare le stories.

Come vedere le stories di un profilo privato?

Dunque, in ultima analisi, come fare a guardare le storie di un profilo privato?

Purtroppo, non esiste un metodo sicuro al 100% per visualizzare le storie di un profilo privato senza seguirlo. Tuttavia, ci sono alcune soluzioni alternative che potrebbero funzionare in alcuni casi: