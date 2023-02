Una succulenta novità per tutti gli amanti dei social network è in arrivo. Arriva la spunta blu a pagamento per Facebook e Instagram. Lo strumento verrà introdotto da Meta, come annunciato dallo stesso owner Mark Zuckerberg. Un esperimento che per ora partirà in Australia e Nuova Zelanda, e che potrebbe presto arrivare anche in Italia. Vediamo insieme come si farà ad ottenere la spunta blu a pagamento.

Una novità che rivoluzionerà l’utilizzo di Facebook e Instagram

L’annuncio è arrivato dal numero uno di Meta, la società che controlla i due social network, Mark Zuckerberg. “A partire da questa settimana – ha scritto Zuckerberg sui propri canali social – verrà lanciato Meta Verified, un servizio a pagamento che consentirà di verificare il tuo account con una carta di identità ottenendo la spunta blu”.

Meta Verified – questo il nome dato alla nuova funzionalità – verrà inizialmente testato questa settimana, come comunica Zuckerberg stesso nel post, in Australia e Nuova Zelanda e “Successivamente in molti altri Paesi”.

Come ottenere la spunta blu a pagamento su Facebook e Instagram, e qual è il prezzo

Ma come fare ad ottenere la spunta blu a pagamento su Facebook e Instagram? Al momento, come abbiamo accennato, il servizio non è ancora disponibile in Italia, bensì solo in alcuni Paesi dell’Oceania, appunto Australia e Nuova Zelanda. Dunque, non sappiamo ancora quale sarà la procedura per attivare la spunta. Tuttavia, già sappiamo che per avere il bollino blu bisognerà avere 18 anni e fornire un documento di identità per poter verificare che l’utente sia una persona reale.

I prezzi stabiliti per quanto concerne l’attivazione della spunta blu nei Paesi in cui è già stata approvata sono 11,99 dollari al mese da web o 14,99 da iOS, il sistema operativo di Apple per iPhone.