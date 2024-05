Nel corso degli ultimi mesi Instagram, uno dei social network più frequentati di tutti, ha introdotto un limite massimo di 7500 persone che ogni utente può seguire. Una pensata per combattere lo spam e arricchire l’esperienza utente sulla piattaforma, ma anche una politica che ha scatenato un’ampia gamma di reazioni tra gli utenti. Ma quali sono i limiti di Instagram per il 2024, per quanto concerne i follow e gli unfollow? Cerchiamo di ipotizzarlo insieme.

Quanti follow al giorno? L’ostacolo imposto dal social network per evitare lo spam

Fino a qualche anno fa, era possibile per gli utenti di Instagram seguire fino a 200 nuovi profili ogni ora, raggiungendo un limite massimo di 2000 azioni di follow al giorno. Tuttavia, nel 2021, gli sviluppatori di Instagram avrebbero ridotto significativamente questo numero a soli 150-200 follow giornalieri. Importante notare è che il limite di follow varia in base all’età dell’account.

Ad esempio, per i profili con meno di tre mesi di vita, il limite potrebbe essere fissato a 150 azioni di follow nelle 24 ore. Per i profili che superano i tre mesi di attività, il limite massimo di operazioni giornaliere sarebbe dunque leggermente maggiore.

Possiamo affermare con certezza che, come annunciato dallo stesso Instagram, indipendentemente dalla frequenza delle operazioni di follow e unfollow, il numero massimo di utenti che un singolo account può seguire è sempre limitato a 7500.

Limiti Instagram 2024: quanti unfollow si possono fare al giorno?

Per quanto invece concerne i limiti di Instagram per il 2024 sugli unfollow, non sappiamo qual è il numero più indicato per questo genere di operazioni. Tuttavia, possiamo affermare con grande certezza come sia sconsigliato fare operazioni di follow-unfollow massicce e con poco scarto di tempo. Men che meno usando bot: scelta assolutamente sconsigliata.

Specifichiamo come Instagram dispone di regolamenti chiari e di una politica dettagliata che proibisce esplicitamente l’uso di bot per automatizzare azioni sulla piattaforma. L’uso di tali strumenti viola il regolamento interno e può portare a sanzioni da parte di Instagram, che ha la capacità di monitorare tutte le azioni compiute dagli utenti.