È una delle psicoterapeute i cui video sono ultimamente in tendenza, Gabriella Tupini, specialista che sta acquisendo una grandissima popolarità grazie al Web. Un personaggio di cui non si sa, in realtà, davvero molto, ma di cui comunque proviamo a descrivere qualcosa, anche circa la sua carriera. Scopriamo dunque di più su di lei.

Chi è la psicoterapeuta i cui video stanno andando virali su TikTok e Instagram

Cominciamo subito ribadendo un concetto: di Gabriella Tupini non sappiamo tantissimo. Per quello che siamo riusciti a reperire, potrebbe essere iscritta nella sezione A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 23/02/1996. Lo riporta lo stesso sito web dell’Ordine, che indica come sia nata il 18 novembre 1941.

In buona sostanza, Tupini è una psicoterapeuta i cui video stanno andando virali su TikTok e Instagram. Si tratta per lo più di discorsi di carattere motivazionale e introspettivo, in cui la donna si espone in prima persona per parlare con il suo pubblico. Tante le frasi ormai celebri che sono rimaste agli utenti. Una su tutte, quella nella bio del suo canale YouTube ufficiale: “La magia è l’arte di scoprire l’invisibile mondo onde operare ed evolversi”.

Gabriella Tupini, cosa sappiamo della sua vita e della sua carriera? Alcune recensioni

Diverse le recensioni che abbiamo reperito in Rete sulla psicoterapeuta. “Interessante, ho provato a guardare un video; per me concetti molto utili anche se va troppo per le lunghe..”; “È una psicologa di quelle che quando vai in seduta individuale sanno toccare i tasti giusti”, alcuni dei pareri ritrovati sui forum.

Quello di Andrea Marchegiani spicca particolarmente: “Ho ascoltato tanti dibattiti di geopolitica nelle ultime settimane, ho ricostruito i percorsi tortuosi e fallimentari delle diplomazie internazionali; ho cercato di farmi una idea di cosa stesse accadendo e un’opinione razionale sul da farsi. Ma è stato solo ascoltando le parole di Gabriella Tupini, una psicoterapeuta romana, che ho capito da che parte stare. E che un vero viaggiatore non ha nemici”. (Andrea Marchegiani).

Lasciamo una breve clip di un video con Gabriella Tupini.

