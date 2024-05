Instagram continua a evolversi e a proporre novità per migliorare l’interazione tra gli utenti. La più recente di queste è la funzionalità “Hype”, introdotta per rendere le Storie ancora più coinvolgenti e interattive. Questa nuova opzione si inserisce in un contesto in cui la piattaforma ha notato un aumento significativo nell’uso delle Storie e degli scambi tramite messaggi diretti (DM). Vediamo quindi che cos’è Hype di Instagram e come può essere utilizzata dagli utenti per i commenti e le storie di incoraggiamento verso gli altri utenti.

Che cos’è questa nuova funzionalità del social network e come usarla

“Hype” è una funzionalità che consente agli utenti di Instagram di commentare pubblicamente le Storie altrui. A differenza delle risposte tradizionali, che finiscono nei DM del creatore della Storia e rimangono private, i commenti Hype sono visibili a tutti coloro che visualizzano quella Storia. Questo cambia notevolmente la dinamica di interazione, trasformando un commento privato in un vero e proprio elemento di discussione pubblica.

Per attivare “Hype”, gli utenti devono semplicemente creare una Storia e seguire le indicazioni fornite da Instagram tramite un pop-up dedicato. La funzione può essere disattivata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni delle Storie, offrendo così agli utenti il controllo completo sulla propria privacy.

Come funziona Hype di Instagram: come fare storie e commenti di incoraggiamento

L’introduzione di “Hype” riflette la strategia di Instagram di stimolare maggiori interazioni tra gli utenti e aumentare l’engagement sulle Storie. Con “Hype”, i commenti diventano un’esperienza collettiva e possono generare discussioni e maggiore coinvolgimento attorno al contenuto pubblicato.

Per chi riceve i commenti di Instagram Hype, infatti, questi arrivano sotto forma di messaggi nei DM, ma visibili anche da tutti coloro che guardano la Storia, creando una nuova dinamica di comunicazione pubblica. Gli utenti possono decidere di attivare o disattivare questa funzione secondo le proprie preferenze, garantendo così una gestione personalizzata della propria visibilità e delle interazioni ricevute.