Trasporti gratis a Roma a dicembre 2022. Lo annuncia il sindaco Roberto Gualtieri, presentando in Campidoglio il piano degli interventi per la mobilità in occasione delle prossime festività, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023. Quattro giornate gratuite per mezzi come bus, tram e metro, mentre ci sarà uno sconto del 50% su taxi e NCC.

Trasporti gratis a Roma a dicembre 2022, Gualtieri annuncia le date

Gualtieri ha anche comunicato le date in cui a dicembre 2022 prendere i mezzi a Roma sarà gratis: “4 giornate gratuite sull’intera rete bus, metro e tram: 8, 11, 18 e 24 dicembre. Mentre Tre linee bus Atac verso il centro saranno gratuite per l’intero periodo: la linea 100 (elettrica) e le nuove ‘Free 1’, da Termini a Via del Tritone, e ‘Free 2’, da Piazzale dei Partigiani a Via del Corso, dalle ore 9 alle ore 21, con frequenza di 10 minuti”.

Inoltre, il Comune ha previsto lo sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i cittadini maggiorenni, nel mese di dicembre, e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità. Una misura, questa, volta a “evitare di avere un centro invaso dalle macchine e incentivare gli spostamenti dei romani, per godersi il centro durante queste feste. Un potenziamento del trasporto pubblico senza precedenti”, ha annunciato Gualtieri.