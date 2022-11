Una tragica frana si è abbattuta su Ischia intorno alle cinque di questa mattina. L’isola è stata flagellata da un’ondata di maltempo, che ha causato il crollo di una montagna nel comune di Casamicciola Terme. Il bilancio, al momento in cui scriviamo, è di otto morti. Ci sono ancora dei dispersi. I drammatici video della catastrofe naturale.

Frana a Ischia, almeno otto morti dopo il crollo di una montagna a Casamicciola Terme

Situazione gravissima a Ischia dopo la frana di Casamicciola Terme. Una montagna è crollata alle prime luci della mattinata di sabato. La caduta dei massi, il fiume di fango e detriti, ha causato gravi danni ad abitazioni e automobili. Sono crollati diversi edifici. Il prefetto di Napoli è cauto e precisa che “al momento non risultano morti”, mentre il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini parla di otto morti accertati.

Arrivano aiuti anche da fuori regione: in coordinamento con la Protezione civile nazionale il ministero della Difesa ha disposto l’immediato l’intervento di velivoli e uomini delle Forze armate come supporto ai soccorsi. Un elicottero HH139 dell’Aeronautica militare partirà da Pratica di Mare verso l’isola di Ischia per trasportare cinque tecnici della Protezione civile. Il ministro della Difesa Guido Crosetto segue in stretto contatto con lo Stato maggiore della Difesa e con la sala operativa del Comando operativo di vertice interforze l’evolversi della situazione. Per la giornata di oggi vigeva un avviso di allerta meteo arancione.