Vaccini, De Luca: “Da oggi AstraZeneca solo per le seconde dosi e Over 60”

Non si placano le polemiche sul vaccino anti-Covid prodotto da AstraZeneca, che è stato protagonista di numerosi Open-Day senza limiti di età negli ultimi giorni. Mentre le autorità sanitarie nazionali stanno valutando eventuali limitazioni al farmaco, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato che sarà utilizzato solo per le seconde dosi e per gli Over 60.

Vaccini, De Luca: “Gli open day con AstraZeneca sono bloccati”

Arriva l’ufficialità da parte dell’inquilino di Palazzo Santa Lucia per le limitazioni al vaccino di Oxford:

“Gli open day con AstraZeneca sono bloccati. Ieri abbiamo avuto una riunione con i direttori generali e preso questa decisione per ragioni di prudenza. Le prime dosi di AstraZeneca le somministriamo solo sopra i 60 anni, è una fascia d’età per cui non c’è stato nessun problema in nessuna parte del mondo. Faremo AstraZeneca anche a chi deve fare la seconda dose per completare il ciclo di vaccinazione.”

Per quanto riguarda il vaccino prodotto da Johnson & Johnson, ci sarà solo il limite della maggiore età: “Non abbiamo avuto nessun danno segnalato. Continueremo a usare tale vaccino, anche se ne arrivano pochi. È monodose, va bene, mobilitiamo le farmacie.”