Aperte da questa sera le prenotazioni per i vaccini anti-Covid in Campania per i cittadini dai 12 anni in su. Lo ha annunciato il presidente regionale Vincenzo De Luca: dalle ore 22 del 2 giugno 2021 sarà possibile effettuare l’adesione sulla piattaforma. Parte dunque la campagna vaccinale per tutti; le convocazioni saranno legate alle disponibilità dei vaccini.

Vaccini in Campania, per la fascia di età 12-17 anni sarà somministrato Pfizer

Questo il comunicato: “A partire da stasera, 2 giugno 2021, alle ore 22 la piattaforma per le adesioni alla campagna vaccinale sarà aperta anche ai cittadini della regione Campania dai 12 anni di età in su. Le relative convocazioni, nei prossimi giorni, sono ovviamente legate alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta. Per la fascia di età 12-17 anni il vaccino che sarà somministrato è Pfizer”.

Le adesioni potranno essere formulate sulla piattaforma per l’adesione alla campagna vaccinale sviluppata dalla Regione Campania.