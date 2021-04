Vaccini, Regione Campania: “Da sabato 10 aprile via alle adesioni over 60”

Via alle adesioni per gli over 60 in Campania per il vaccino anti-Covid. Lo ha comunicato la Regione con una nota ufficiale apparsa nella prima serata del venerdì. Da domani, sabato 10 aprile, sarà possibile prenotare il vaccino per chi ha un’età compresa tra i 60 e i 69 anni.

Vaccini in Campania, da sabato 10 aprile sarà possibile dare adesione per gli over 60

“Si comunica che da domani mattina sarà aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 60-69 anni. Le convocazioni si attiveranno nei tempi più rapidi possibile, compatibilmente con l’arrivo dei vaccini”, questo l’annuncio della Regione tramite i suoi canali social.

Sulla piattaforma per la prenotazione per i vaccini per gli over 60, sarà possibile, comunicando codice fiscale e numero di tessera sanitaria, dare la propria adesione. Lo stesso portale preannuncia che “visto l’elevato numero di richieste, il codice di verifica del numero di cellulare, potrebbe essere inviato in ritardo, tramite SMS. Le informazioni inserite sono comunque salvate in piattaforma, pertanto occorrerà solo completare la procedura di certificazione del numero di cellulare con il codice ricevuto, valido comunque 48h, e indispensabile per la convocazione alla vaccinazione”.