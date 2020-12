Domenica 27 dicembre inizierà la campagna di somministrazione del vaccino anti-Covid in tutta Europa. Il giorno cerchiato in rosso sul calendario del mondo è arrivato anche in Campania, dove saranno sette gli ospedali in cui saranno somministrate, a operatori sanitari e medici, le prime dosi del Pfizer/Biontech. Lo ha annunciato il presidente Vincenzo De Luca, che ha ‘salutato’ l’evento con un post sulla sua pagina ufficiale.

Queste le parole del numero uno di Palazzo Santa Lucia: “Per il “V-Day”, il via alla campagna vaccinale (Pfizer/BionTech) in programma domani, sono state attivate sette postazioni in altrettanti ospedali della Campania: Cotugno, Cardarelli, Ospedale del Mare (Napoli); San Sebastiano (Caserta), Moscati (Avellino), San Pio (Benevento), Ruggi d’Aragona (Salerno). In ogni presidio saranno somministrate le 100 dosi di vaccino previste, a operatori sanitari e medici ancora oggi in prima linea nella lotta al Covid. Il via alle vaccinazioni è previsto in ogni struttura alle ore 10 circa. Saranno vaccinati, a partire dalle ore 13, anche 20 operatori di una Residenza per anziani dell’Asl Napoli 1″.