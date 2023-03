La mostra “Van Gogh Experience” è un evento d’arte innovativo e tecnologicamente avanzato, nonché un’occasione per i visitatori di scoprire le opere dell’artista olandese, in un modo mai visto prima. Scopriamo insieme come acquistare i biglietti sulla Van Gogh Experience 2023 a Milano: tutte le info che vi occorrono sull’esperienza immersiva del momento.

Un’esperienza immersiva per entrare nei quadri del pittore olandese

L’esperienza immersiva che la mostra offre permetterà ai visitatori di entrare nei quadri di Van Gogh, grazie all’utilizzo della tecnologia virtuale e aumentata. La mostra è stata progettata per offrire un’esperienza sensoriale completa, grazie alle proiezioni a 360 gradi, agli effetti sonori e alle scenografie mozzafiato.

All’interno della mostra “Van Gogh Experience”, i visitatori avranno la possibilità di immergersi in quattro esperienze diverse. La prima, chiamata “360 gradi: La stanza immersiva”, è una mostra spettacolare di oltre 1000 metri quadrati di luci e suoni, con proiezioni su due piani delle opere più interessanti dell’artista.

La seconda esperienza consiste in un viaggio virtuale al fianco di Van Gogh, dove i visitatori potranno scoprire l’ispirazione di 8 delle sue opere iconiche, tra cui “La camera da letto di Vincent ad Arles” e “La Notte stellata sul Rodano”.

La terza esperienza, chiamata “Riscopri l’arte Van Gogh: L’esperienza immersiva”, offre ai visitatori un modo completamente nuovo di scoprire l’artista e la sua arte, grazie a una narrazione raffinata e all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia.

Infine, la quarta esperienza, “Metti in mostra i tuoi quadri”, è un laboratorio per dedicarsi all’arte e alla creazione. I visitatori potranno creare i propri dipinti e ammirarli proiettati alle pareti, per un’esperienza unica che sarà amata sia dai grandi che dai piccini.

Come acquistare i biglietti per la Van Gogh Experience 2023 a Milano

La Fabbrica del Vapore, dove si terrà la mostra, è una location unica nel cuore di Milano, che offre un contesto ideale per questo tipo di evento. Un edificio restaurato con cura e attenzione al dettaglio, per preservare il suo fascino storico e industriale.

I biglietti per la mostra “Van Gogh Experience” sono disponibili online, sul sito ufficiale dell’evento, e consigliamo di acquistarli in anticipo per evitare di perdere l’opportunità di vivere questa esperienza unica.