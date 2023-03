Il musical dedicato alla figura di Silvio Berlusconi sta per debuttare a Londra. L’anteprima è prevista per sabato 25 marzo al teatro Southwark Playhouse di Londra, e sarà un evento esclusivo riservato a un selezionatissimo gruppo di invitati VIP. Dopo l’anteprima, il musical resterà in scena per circa cinque settimane, fino al 29 aprile. Ma esiste un modo, per noi curiosissimi italiani, di guardare il musical su Berlusconi di Londra?

Lo spettacolo legato alla figura dell’ex premier

Il musical di Ricky Simmonds e Simon Vaughn, è diretto dal regista James Grieve. Frutto di una produzione internazionale, che coinvolge attori e professionisti del teatro provenienti da diversi paesi, nonostante sia stato concepito e realizzato da un team di ampio respiro sarà interamente in italiano, per rendere omaggio all’origine del protagonista e al pubblico del suo Paese d’origine.

Il musical ripercorre la vita e la carriera di Silvio Berlusconi, con particolare attenzione al suo ruolo nel panorama politico italiano. Attraverso canzoni originali e momenti teatrali di grande impatto, lo spettacolo cerca di mettere in luce le sfaccettature più emblematiche del personaggio, offrendo al contempo una riflessione sulla società italiana degli ultimi decenni.

Dove guardare il musical su Berlusconi di Londra?

Ma, dunque, è possibile per noi italiani guardare il musical su Berlusconi di Londra? Per il momento non abbiamo informazioni in tal senso: non è, infatti, previsto un tour dello spettacolo in Italia, Dunque, l’unico modo per assistervi è recarsi al teatro Southwark Playhouse di Londra. Per tutte le info consigliamo di visitare il portale ufficiale del teatro.