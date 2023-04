Il Triduo Pasquale 2023 è il cuore del calendario liturgico cristiano, un momento di riflessione e preghiera che celebra gli eventi centrali della fede cristiana. Scopriamone il programma con diverse trasmissioni in tv, con Papa Francesco protagonista: ecco alcune letture e il significato di questa ricorrenza spiegato ai bambini.

Un’occasione importante per i cattolici

Dal Giovedì Santo al Sabato Santo, i fedeli di tutto il mondo si riuniscono per commemorare la Passione, la morte e la Resurrezione di Gesù Cristo. Questo periodo culmina con la celebrazione della Santa Pasqua, il giorno in cui Cristo risorse dai morti, segnando la vittoria sulla morte e il peccato.

Il Triduo Pasquale inizia con il Giovedì Santo, quando i cristiani ricordano l’Ultima Cena di Gesù con i suoi apostoli. Durante questo pasto, Gesù istituì l’Eucaristia, il sacramento centrale del cristianesimo, e diede un nuovo comando, quello di amarsi l’un l’altro come Lui ci ha amati. In molte chiese, la Messa del Giovedì Santo include il rito del lavatorio dei piedi, che ricorda l’atto di umiltà e di servizio di Gesù quando lavò i piedi dei suoi apostoli.

Il Venerdì Santo è un giorno di profonda tristezza e riflessione, in cui i fedeli meditano sulla sofferenza e la morte di Gesù sulla croce. È un giorno di digiuno e di penitenza, in cui i cristiani si astengono dalla carne e si dedicano alla preghiera e alla meditazione. Il triduo si chiude col Sabato Santo, un giorno di silenzio e di attesa, in cui i cristiani riflettono sulla morte di Gesù e sul suo riposo nel sepolcro.

Le letture per la Settimana Santa e il significato del Triduo Pasquale spiegato ai bambini

Con l’espressione Triduo pasquale intendiamo il complesso delle celebrazioni del Mistero pasquale di Gesù Cristo, e di tutti gli eventi che contraddistinguono la Settimana Santa. Nel contesto religioso, durante il Triduo si recitano preghiere per tre giorni consecutivi. È questa la prima spiegazione da dare ai bambini per spiegar loro che cos’è il Triduo pasquale, ovvero “il tempo più importante di tutto l’Anno Liturgico. Sono tre giorni che ci conducono a vivere gli ultimi gesti e momenti di Gesù, fino alla sua morte e risurrezione”.

Le letture della liturgia del Triduo Pasquale sono davvero diverse, tutte cariche di significato, per questi tre giorni davvero particolari. “Fratelli, sorelle, Pasqua significa “passaggio”, ha affermato, negli scorsi anni, Papa Francesco.

Triduo Pasquale 2023 in tv: il programma con le celebrazioni di Papa Francesco

Tv2000, l’emittente della Cei, ha in programma una serie di eventi speciali per la Settimana Santa e la Pasqua. Anche per il Triduo Pasquale 2023 l’emittente trasmetterà in diretta alcune celebrazioni con il Pontefice. Tra queste ci saranno la messa delle Palme e la recita dell’Angelus il 2 aprile, la Messa del Crisma il 6 aprile, la celebrazione della Passione il 7 aprile e la Veglia pasquale il 8 aprile. Inoltre, sarà trasmessa anche la messa di Pasqua il 9 aprile, seguita dalla benedizione Urbi et Orbi dalla Loggia centrale della basilica di San Pietro, e la recita del Regina Caeli il 10 aprile. Le celebrazioni del Triduo pasquale con Papa Francesco saranno trasmesse in diretta anche su Radio InBlu2000.