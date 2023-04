La liturgia del Venerdì Santo è dedicata al sacrificio di Gesù Cristo, evento centrale della fede cristiana. In questa giornata, si commemora la crocifissione del Figlio di Dio, che si è offerto in sacrificio per il bene del suo popolo. A Roma, il Papa Francesco guiderà la tradizionale processione della Via Crucis, un percorso che ripercorre le tappe della passione di Cristo. Ecco dove seguire la Via Crucis 2023 in tv e in streaming, quali saranno le stazioni del percorso, parte del testo della preghiera e altre info utili.

L’inizio del testo della preghiera del Venerdì Santo di Papa Francesco

Anche quest’anno sarà Papa Francesco a declamare la preghiera per commemorare il sacrificio di Cristo. Questo l’inizio del testo di quest’ultima.

“Signore Gesù,

in questo giorno consacrato dalla tua Passione

leviamo a Te le nostre voci,

fiduciosi nel tuo ascolto.

Ti benediciamo

perché sei per noi sorgente di vita,

ti fai carico delle nostre sofferenze,

con la tua santa croce hai redento il mondo.

Crediamo

che dalle tue piaghe siamo stati guariti,

che non ci lasci soli nell’ora della prova,

che il tuo Vangelo è vera sapienza.

Riconosciamo

il tuo corpo martoriato in tanti nostri fratelli e sorelle,

la violenza che hai subito in chi è perseguitato,

il tuo abbandono nello strazio di chi viene ucciso”.

Quali sono le stazioni della Via Crucis 2023: il percorso

Le 14 stazioni tradizionali (alle quali si è recentemente proposto di aggiungere una 15a, dedicata alla resurrezione di Cristo) sono così distribuite: 1, condanna a morte di Gesù; 2, Gesù è caricato della Croce; 3, cade la prima volta; 4, incontra la Madre; 5, è aiutato dal Cireneo; 6, è asciugato dalla Veronica; 7, cade la seconda volta; 8, consola le pie donne; 9, cade la terza volta; 10, è spogliato; 11, è crocifisso; 12, muore; 13, è deposto dalla croce; 14, è sepolto. La quindicesima stazione è rappresentata dalla preghiera finale.

Dove vedere la Via Crucis 2023 in tv e streaming in diretta gratuita

L’intero evento della Via Crucis 2023 sarà trasmesso in diretta televisiva, permettendo ai fedeli in Italia e non solo di seguire la celebrazione del Venerdì Santo anche da casa propria. La diretta sarà trasmessa su Rai 1 e inizierà un po’ prima dell’inizio effettivo della processione, mostrando i preparativi e l’afflusso delle persone. La trasmissione inizierà alle 21.

Il canale Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando, al 501 per la visione in HD e al 101 per Sky TV. Inoltre, la diretta potrà essere seguita anche sul canale 208 del digitale terrestre su TV2000 e in streaming gratuito su RaiPlay.