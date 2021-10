Torna la maratona di Venezia! La Venice Marathon 2021 è pronta a infiammare i cuori di tutti gli appassionati di corsa, che vorranno cimentarsi in una delle più importanti gare podistiche del nostro Paese. Ecco il percorso che seguirà la maratona, che vedrà circa diecimila runner alla partenza, le strade soggette a chiusura, l’orario della partenza.

Torna la maratona di Venezia: orari della partenza e info

Un appuntamento davvero imperdibile per gli amanti della disciplina. La Venice Marathon 2021 promette davvero tanto spettacolo, e grandi emozioni. La 42 chilometri partirà da Villa Pisani, mentre la gara dei 10 chilometri partirà alle 8.30 dalla porta Blu di Parco San Giuliano.

Gli iscritti alla maratona saranno circa 4mila per la gara tradizionale di 42,195 chilometri, mentre invece per quanto concerne la 10 chilometri saranno circa 6mila. Si arriva dunque a un totale di circa 10mila runner, circa 3mila in meno rispetto all’epoca pre-Covid, quando furono 6mila e 7mila rispettivamente per la maratona e la 10 km.

Una novità, che apprezzeremo maggiormente quando parleremo del percorso della gara: quest’anno la corsa prevede anche il passaggio attraverso M9, il distretto del nuovo Museo multimediale del ‘900. Esordiranno nella competizione in questa edizione Marco Najibe Salami e Sofiia Yaremchuk, i due atleti portacolori del gruppo sportivo Esercito, alla prima maratona in carriera.

Venice Marathon 2021: il percorso della gara, le strade chiuse alla viabilità

La Venice Marathon 2021 seguirà il percorso tradizionale, e passerà, come riporta il “Corriere del Veneto”, per Stra, Fiesso d’Artico, Dolo e Mira per arrivare lungo le Zattere fino a Punta della Dogana e da qui lungo il ponte galleggiante (lungo 166 metri e largo 3,6 metri e allestito dal Comune di Venezia grazie a Veritas – Insula Spa) in Piazza San Marco e fino in Riva Sette Martiri.

L’elenco delle strade chiuse alla viabilità è stato realizzato dal Comune di Venezia, che in un’ordinanza dirigenziale ha stilato la lista delle misure prese per la gestione del traffico.