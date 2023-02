Benevento, via Appia candidata a patrimonio UNESCO: l’Arco di Traiano sarà restaurato

L’Arco di Traiano di Benevento verso il restauro perché la via Appia diventi patrimonio Unesco. L’iter per l’ingresso nella lista dei beni protetti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura richiederà un intervento all’arco trionfale, da effettuare in tempi rapidi, per cui è stato stanziato un budget da un milione di euro.

Via Appia patrimonio Unesco, restauro sprint in arrivo per l’Arco di Traiano

Una nomination avviatissima, quella della via Appia a patrimonio Unesco, prima presentata direttamente dal ministero della Cultura. L’Arco di Traiano, arco trionfale eretto nel 114 dopo Cristo, è un elemento di indubbia importanza nell’ambito della candidatura “Via Appia. Regina Viarum”, ma necessiterà, come detto, di alcuni lavori di restauro.

I tempi sono strettissimi, come annunciato da Angela Maria Ferroni, coordinatrice scientifica della candidatura per il ministero della Cultura, nel corso del summit a Palazzo Mosti con il sindaco Clemente Mastella, gli assessori delegati e i tecnici della struttura.

“Bisogna far partire i lavori in tempi stretti”, le parole di Ferroni, che aggiunge come occorra, al contempo, “tutelare adeguatamente l’Arco e l’intera buffer zone candidata all’Unesco. Verrà effettuato un importante intervento manutentivo delle superfici lapidee esterne, e tutti i rilievi e le decorazioni saranno sottoposti a una pulizia profonda e a successive misure protettive rese necessarie dall’usura del tempo, da fattori atmosferici, ma anche dall’inquinamento causato da attività antropiche”.