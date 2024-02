Sanremo si accende non solo per il Festival della Canzone Italiana, giunto alla settantaquattresima edizione e pieno di sorprese per tutti. Rosario Fiorello torna a far brillare le notti della kermesse canora con “Viva Rai2 Viva Sanremo 2024“. Un momento davvero atteso dagli spettatori, che porta allegria e divertimento immediatamente dopo la fine delle serate. Ma a che ora inizia il programma?

Un cast d’eccezione per Rosario Fiorello: ecco chi partecipa al programma

Fiorello si circonda di un cast eccezionale e variegato per questa avventura. Accanto a lui, il poliedrico Fabrizio Biggio, noto per il suo talento nell’improvvisazione e nella comicità, promette di regalare momenti di pura risata e divertimento.

La giovane promessa del web, Gabriele Vagnato, con i suoi oltre 3,5 milioni di follower su TikTok, porterà la freschezza del suo punto di vista e del vox populi sui temi più caldi del momento.

La voce radiofonica di Mauro Casciari aggiunge un ulteriore tocco di simpatia allo show, mentre un corpo di ballo dinamico seguirà le coreografie originali di Luca Tommassini, pronte a sorprendere il pubblico con esibizioni fuori dal comune.

La colonna sonora dello show vedrà la collaborazione del maestro Enrico Cremonesi e del rapper Danti (Daniele Lazzarin), che insieme daranno vita a momenti musicali unici, spaziando tra vari generi e stili.

A impreziosire ulteriormente il cast ci saranno Ruggiero Del Vecchio, la voce dei più “adulti” dello show, la musicista Serena Ionta che, con il suo ukulele, accompagnerà alcuni dei momenti più intimi e la cantante Beatrice De Dominicis, pronta a incantare con la sua voce.

A che ora inizia Viva Rai2 Viva Sanremo 2024?

“Viva Rai2 Viva Sanremo 2024” si propone come un format dinamico e in continua evoluzione, in grado di adattarsi giorno dopo giorno agli sviluppi del Festival e alle esigenze del pubblico. Con ospiti a sorpresa e nuovi protagonisti che si aggiungeranno al cast, lo show di Fiorello sarà una finestra aperta sull’energia e l’entusiasmo che solo Sanremo sa offrire, rendendo le notti del Festival ancora più speciali e indimenticabili.

Ma a che ora inizia Viva Rai2 Sanremo 2024? Il programma terrà banco dal 6 al 9 febbraio, da martedì a venerdì, intorno alle ore 2:00. Un appuntamento notturno che promette di tenere svegli gli spettatori con quattro puntate scoppiettanti, dirette dall’Aristonello, un palco di vetro allestito di fronte al Teatro Ariston per commentare con ironia e leggerezza gli eventi della kermesse.