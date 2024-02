Il Festival di Sanremo 2024 ha aperto i battenti con un colpo di scena che ha subito catturato l’attenzione del pubblico: la presenza di Zlatan Ibrahimovic, come primo grande ospite dell’evento. Il grande campione, dopo aver conquistato tutti per la sua personalità carismatica tanto quanto per le sue prodezze sul campo, conferma ancora una volta il suo speciale legame con l’Italia e con il Festival. Ma quanto ha guadagnato il milanista? Ecco quale potrebbe essere il cachet per Ibrahimovic a Sanremo 2024.

Zlatan torna al Festival: il pubblico acclama il campione

Dopo essersi ritirato dal calcio giocato, Ibrahimovic torna per la seconda volta a Sanremo. Zlatan era già stato ospite di Amadeus nel 2021, quando si era reso protagonista di un discorso davvero emozionante. La sua presenza al Festival è stata accolta anche questa volta con entusiasmo sia dai fan della musica che da quelli del calcio, dimostrando come la figura di Ibrahimovic trascenda i confini dello sport per entrare nel cuore della cultura popolare italiana.

Qual è stato il cachet di Ibrahimovic a Sanremo 2024?

Ma la curiosità delle persone è sempre rivolta all’aspetto economico legato alla partecipazione delle superstar alla kermesse canora. Quale sarebbe dunque il cachet di Zlatan a Sanremo 2024? Il dirigente del Milan, come riporta “SpettacoloItaliano.it”, avrebbe ricevuto per la sua presenza un compenso di 250mila euro, decisamente vicina a quella che ha già percepito nella sua precedente esperienza.

Non è stato ancora chiarito se il calciatore svedese opterà per destinare anche quest’anno il suo guadagno in beneficenza, come in passato, rimarcando il suo impegno verso cause sociali e la generosità che lo contraddistingue fuori dal campo.