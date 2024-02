Parte il Festival di Sanremo 2024! La kermesse canora, arrivata alla settantaquattresima edizione, apre le sue porte questa sera a tutti i telespettatori. Inizia uno degli eventi più attesi dell’anno, per quello che è probabilmente il Superbowl italiano. Tutti e trenta gli artisti in gara in questa prima serata, che vedrà Marco Mengoni come co-conduttore. Entriamo subito nel vivo: ecco dove scaricare la scaletta della prima serata di Sanremo 2024 in PDF.

Al via la settantaquattresima edizione del Festival: tutti i big in gara

La direzione artistica, affidata nuovamente a Amadeus, ha reso nota la scaletta ufficiale in una conferenza stampa tenutasi oggi, svelando l’ordine di esibizione dei cantanti e i titoli delle loro canzoni inedite. A inaugurare questo Sanremo sarà Clara con il brano “Diamanti grezzi”, mentre a chiudere la lista degli artisti in gara ci sarà Il Tre, con la canzone “Fragili”.

Torna all’Ariston Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023, che si esibirà con il singolo “Due Vite”, canzone con la quale ha letteralmente sbaragliato la concorrenza. Mengoni assumerà il ruolo di co-conduttore al fianco di Amadeus per tutta la serata.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2024

Tra gli ospiti della serata la campionessa di sci Federica Brignone per promuovere il suo sport in avvicinamento alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Sul palco anche Edoardo Leo, protagonista della fiction Rai “Il clandestino”. Un momento toccante sarà dedicato alla memoria di Giovan Battista Cutolo, il giovane musicista tragicamente scomparso, con la presenza di sua madre Daniela Di Maggio sul palco.

Tutti i big in gara per il debutto del Festival! La scaletta della prima serata di Sanremo 2024.

Pubblicità