Con oltre due miliardi di utenti in tutto il mondo, WhatsApp è diventata un pilastro della comunicazione moderna. Ma cosa succede quando l’applicazione di messaggistica di proprietà di Facebook non funziona bene? Si verifica quello che viene definito un caso di WhatsApp down. È ciò che è accaduto nella serata di oggi, quando numerosi utenti hanno segnalato problemi nell’invio di foto e video.

A partire dalle 21.15 circa, gli utenti di WhatsApp in tutto il mondo hanno iniziato a riscontrare problemi. I messaggi non vengono inviati correttamente, e in particolar modo sono i media a farne le spese. Gli utenti si sono rivolti ad altre piattaforme social per verificare se il problema fosse limitato ai loro dispositivi o se si trattava di un problema più ampio.

Sono davvero migliaia le segnalazioni che gli utenti hanno compiuto sul portale Downdetector sulla pagina dedicata a WhatsApp. “Salve è da ieri 15 aprile che non mi scarica gli stati da visualizzare e nemmeno foto e video nelle chat qualcuno sa come risolvere questa cosa?”, “WhatsApp non mi fa inviare foto e video”, sono solo alcuni dei commenti che leggiamo.

Al momento non abbiamo delle spiegazioni ufficiali circa le ragioni di quanto sta accadendo; non possiamo fare altro che raccomandarvi di tenere d’occhio la pagina di Downdetector di WhatsApp per scoprire quando il servizio di messaggistica istantanea più importante del mondo tornerà a funzionare in maniera corretta. Nel frattempo, vi consigliamo di usare altre app per inviare messaggi.