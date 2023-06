Un vero e proprio caso di Instagram down si è verificato oggi. Uno dei social network più popolari e seguiti negli ultimi anni, ha subito un’importante interruzione del servizio nella serata di venerdì 16 giugno 2023. Questo problema ha impedito alla maggior parte degli utenti di utilizzare correttamente l’app, per azioni come aggiornare il loro feed o di visualizzare i post di altri utenti.

Instagram down oggi, migliaia di segnalazioni degli utenti: l’app non funziona

Migliaia di segnalazioni su questi malfunzionamenti sono arrivate su Downdetector, un portale noto per tracciare le lamentele degli utenti su vari servizi online. Mentre le segnalazioni sono diverse, una tendenza comune sembra essere che gli utenti non riescono ad accedere alla piattaforma da dispositivi mobili.

Al momento non abbiamo informazioni dettagliate sulle cause di questa interruzione, e Instagram non ha ancora fornito spiegazioni. Per coloro che cercano più informazioni, il monitoraggio dei rapporti e degli aggiornamenti su Downdetector può fornire un quadro più dettagliato della situazione. Inoltre, leggere i commenti degli utenti può fornire ulteriori dettagli sulle difficoltà incontrate.

Questa situazione mette in luce l’importanza che i social network hanno assunto nella nostra vita quotidiana. Quando un servizio come questo subisce un’interruzione, milioni di persone vengono colpite. Questo può avere un impatto significativo, non solo sulla comunicazione personale, ma anche sul marketing digitale, sulle imprese e sulle organizzazioni che utilizzano queste piattaforme per raggiungere il loro pubblico.

Cosa fare? Non resta che consultare la pagina di Downdetector dedicata a Instagram.