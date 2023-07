Il 4 luglio è una data importante che brilla nella storia degli Stati Uniti d’America. Conosciuto come Independence Day, questo giorno è un omaggio alla libertà e all’indipendenza, simboli forti per gli americani. Una giornata piena di tradizioni: da cosa si mangia a come si festeggia, tutto viene inserito in un codice piuttosto definito.

Come si festeggia l’Indipendenza americana e cosa si mangia in questo giorno

Il 4 luglio 1776, i rappresentanti delle 13 colonie britanniche in America hanno firmato la Dichiarazione di Indipendenza. Questo documento, scritto in larga parte da Thomas Jefferson, ha segnato il momento in cui queste colonie hanno rotto formalmente i legami con la Gran Bretagna, dando vita agli Stati Uniti d’America.

Un giorno di festa e di raduno. Le celebrazioni iniziano spesso con una parata mattutina in città e paesi di tutto il paese, caratterizzate da bande musicali, carri allegorici e figuranti vestiti in abiti dell’epoca rivoluzionaria.

Uno dei principali modi per festeggiare il 4 luglio negli Stati Uniti è attraverso il cibo. Gli americani amano la tradizione del barbecue nel loro cortile, dove grigliano hot dog, hamburger, costine di maiale e pollo. Altri piatti tipici includono mais arrosto, insalate di patate, anguria, e per dessert, torte di mele o cupcake decorati con i colori della bandiera americana: rosso, bianco e blu. E non può mancare il tradizionale pasticcio di fagioli al forno, che completa il pranzo o la cena del 4 luglio.

Dopo il barbecue, la tradizione vuole che la giornata si concluda con i fuochi d’artificio. Che, però, nel 2023 verranno sostituiti da droni, per il bene del pianeta e per l’ambiente.

Alcune frasi di auguri per il 4 luglio in America

Nel frattempo, ecco alcune frasi di auguri per celebrare il 4 luglio in America.