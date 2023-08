Lunedì 21 agosto segna l’inizio di uno dei transiti più noti e temuti dall’astrologia: Mercurio retrogrado di agosto 2023, che durerà fino a domenica 27. Nonostante l’universo offra scenari astrologici ben più intensi, Mercurio retrogrado continua a occupare un posto preminente nei cuori di molti appassionati.

Cosa significa Mercurio Retrogrado?

Mercurio retrogrado è un fenomeno in cui Mercurio sembra muoversi all’indietro nel cielo, una pura illusione ottica dal nostro punto di vista terrestre. Durante questo periodo, può essere associato a ritardi, problemi tecnologici, fraintendimenti e spesso anche a pensieri rivolti al passato. È il momento ideale per verbi che iniziano con “ri-“, come rifare, riprogrammare, rivedere e riposare.

Nonostante le paure comuni, Mercurio retrogrado non è qui per causare caos. Piuttosto, è un promemoria per rallentare, riflettere e ripensare alle nostre azioni e decisioni. Non possiamo essere sempre produttivi, e questi periodi di retrogradazione ci offrono l’opportunità di prendere una pausa, valutare e magari correggere i nostri percorsi.

Le influenze sul Toro e sugli altri segni

Durante il Mercurio retrogrado 2023, il pianeta si trova nel segno del Toro, collegato strettamente ai temi di Venere, il pianeta reggente del Toro. Con Venere attualmente in Gemelli, ci si può aspettare che le comunicazioni durante questo periodo siano un po’ nebulose. Può essere più facile cadere in fraintendimenti, specialmente se le conversazioni sono superficiali. L’ironia potrebbe non essere prontamente capita, e le relazioni potrebbero richiedere un extra sforzo per evitare conflitti.

Tuttavia, questo transito offre anche opportunità. È un periodo eccellente per riflettere sul modo in cui ci si relaziona con gli altri e per affinare le proprie competenze comunicative. Le interazioni potrebbero richiedere maggiore chiarezza e sincerità, trasformando i rapporti da superficiali a significativi.

Consigli per affrontare Mercurio Retrogrado ad agosto 2023

Preparazione tecnologica: Con Mercurio vicino a Urano, il pianeta dell’innovazione, potrebbero insorgere problemi tecnici. Esegui sempre un backup dei tuoi dati importanti e sii pronto a gestire piccoli inconvenienti tecnologici. Pazienza finanziaria: Ci potrebbero essere ritardi nelle consegne o confusione nei movimenti bancari. Mantieni una prospettiva paziente e controlla due volte le transazioni. Relazioni: Fai attenzione alle tue interazioni. Cerca di comunicare chiaramente e apertamente per evitare malintesi. Ripensamenti e chiarezza: Se senti il bisogno di riconsiderare alcune decisioni o direzioni nella tua vita, concediti il tempo di farlo. La fretta può portare a decisioni precipitose.

Ricorda, Mercurio retrogrado è un periodo di riflessione e riavvio. Accogli l’opportunità di crescere e apprendere da esso.