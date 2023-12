Nel suo consueto appuntamento annuale, l’astrologo Paolo Fox ha presentato le previsioni astrali per il 2024, delineando un quadro dettagliato per ciascuno dei dodici segni zodiacali. Durante lo speciale di “I Fatti vostri” su Rai 2, Fox ha rivelato le tendenze astrali che influenzeranno ogni segno, coprendo ambiti cruciali come l’amore, il lavoro e la fortuna. L’anno 2024 si preannuncia come un periodo di significative trasformazioni e decisioni importanti, con Giove e Saturno che giocano un ruolo chiave in diversi segni. Di seguito, una panoramica delle previsioni segno per segno: i grafici con l’oroscopo di Paolo Fox per il 2024. Grafici Oroscopo Paolo Fox 2024: le previsioni per il prossimo anno

Ariete

Per l’Ariete, il 2024 si annuncia senza ostacoli astrali. Questo segno, noto per la sua audacia, potrebbe trovare i primi mesi dell’anno particolarmente favorevoli per nuove iniziative in amore e lavoro. Aprile sarà un mese chiave, segnato dall’influsso di Venere. Le relazioni professionali saranno di grande importanza, con periodi di fortuna ad aprile e giugno.

Toro

Giove in Toro e Saturno favorevole promettono un anno di iniziative e decisioni cruciali. I Toro dovrebbero agire entro la primavera per risolvere questioni economiche o professionali. Maggio e luglio si profilano come mesi significativi, con Venere che influenzerà positivamente i sentimenti.

Gemelli

Per i Gemelli, il 2024 imporrà scelte importanti, soprattutto in ambito professionale. L’ingresso di Giove nel segno a giugno, seppur in tensione con Saturno, promette nuove opportunità. L’autunno potrebbe portare cambiamenti nel lavoro, ma non nell’amore.

Cancro

Giove e Saturno saranno favorevoli al Cancro, marcando un periodo di forza e interesse. Maggio, giugno, luglio e agosto saranno i mesi più propizi, sia in amore che nel lavoro. Sarà un periodo ideale per voltare pagina e iniziare nuovi progetti.

Cosa ci dicono gli astri? Le previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Il Leone nel 2024 sentirà il desiderio di liberarsi da costrizioni. Il periodo da aprile a giugno sarà significativo per i rapporti amorosi, con Venere che porterà un’influenza positiva in estate. Il lavoro mostrerà miglioramenti a partire da giugno.

Vergine

La Vergine affronterà dilemmi e dovrà fare scelte importanti a causa di Saturno in opposizione. L’anno richiederà un bilancio tra ciò che tenere e ciò da lasciare andare. Periodi cruciali per l’amore saranno tra febbraio e maggio, con Venere favorevole a luglio, agosto e settembre.

Bilancia

Per la Bilancia, il 2024 sarà un anno per far sentire la propria voce, con opportunità tra maggio e luglio. In amore, i mesi migliori saranno da giugno a settembre, mentre a livello lavorativo si consiglia prudenza prima di giugno.

Scorpione

Lo Scorpione avrà bisogno di passione e pazienza. Con Giove opposto nella prima parte dell’anno, si dovranno affrontare sfide sia nel lavoro che nelle relazioni. Da giugno ad agosto, però, i sentimenti saranno favoriti. Saturno porterà benefici in estate.

Grafici Oroscopo Paolo Fox 2024: gli altri segni zodiacali e le loro previsioni

Sagittario

Il Sagittario dovrà bilanciare il suo ottimismo con la realtà. I primi mesi dell’anno saranno cruciali, soprattutto in amore. Nel lavoro, marzo e maggio saranno mesi importanti. La seconda metà dell’anno richiederà cautela nelle decisioni.

Capricorno

Il Capricorno avrà un cielo entusiasmante nel 2024. L’anno confermerà successi già avviati, con il periodo da aprile a maggio e novembre favorevole per le decisioni lavorative e incontri significativi.

Acquario

Per l’Acquario, il 2024 inizierà con sfide, con Giove sottotono fino a maggio. Le relazioni inizieranno bene, ma i mesi migliori arriveranno nella parte finale dell’anno. Nel lavoro, giugno e luglio porteranno cambiamenti.

Pesci

I Pesci vivranno un 2024 di intuizioni e riscoperte. Febbraio, marzo e aprile saranno mesi fortunati per l’amore. Il lavoro richiederà attenzione nella prima metà dell’anno, con la seconda meno efficiente. La fortuna sarà evidente ad aprile.