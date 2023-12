Capodanno rappresenta un momento di riflessione e rinnovamento, un’occasione speciale per esprimere auguri sinceri a colleghi, capi e clienti. Nel passaggio al 2024, queste frasi formali e aziendali possono essere utilizzate per inviare messaggi motivazionali e di buon augurio tramite Whatsapp, Facebook o altri mezzi di comunicazione. Ecco dunque le più belle frasi da usare per augurare Buon Anno 2024.

Un messaggio motivazionale a chi lavora con noi per il 2024: ecco alcune frasi

Le frasi motivazionali, soprattutto al lavoro, non possono che essere bene accette. Ecco, dunque, le più belle frasi per dare la carica ai nostri colleghi in vista del nuovo anno lavorativo.

Per il Nuovo Inizio: “Mentre accogliamo il 2024, vi auguro che ogni giorno sia un passo verso la realizzazione dei vostri sogni. Che il nuovo anno porti successo, salute e felicità nel vostro cammino professionale e personale.” Ispirato da Sarah Ban Breathnach: “Il 2024 si apre come un libro pieno di pagine bianche. È il momento di scrivere una nuova storia, ricca di sfide, conquiste e momenti felici. Che ogni giorno sia una nuova opportunità per crescere e prosperare.” Sulla scia di Benjamin Franklin: “Nel nuovo anno, continuate a combattere contro i vostri limiti e arricchite le vostre vite con nuove esperienze. Che il 2024 vi trovi sempre più saggi, forti e soddisfatti.”

Auguri Buon Anno 2024 aziendali: le frasi formali da inviare al capo su Whatsapp

Considerando il fatto che, molto spesso, queste occasioni necessitano comunque di formalità, occorre senza dubbio formulare la frase di auguri di buon anno 2024 giusta. In particolar modo, quando si mandano gli auguri al proprio capo!

Per un Anno di Successi: “Mentre ci avviciniamo al 2024, desidero esprimere i miei migliori auguri per un anno ricco di realizzazioni professionali e personali. Che il nuovo anno porti nuove opportunità e successi sia per lei che per la nostra azienda.” Con Stima e Rispetto: “Colgo l’occasione del nuovo anno per rinnovare la mia stima e gratitudine per la sua leadership. Che il 2024 sia un anno di crescita e prosperità per lei e per tutti noi in azienda.”

Frasi di Auguri di Capodanno 2024 formali: le più belle per colleghi e clienti