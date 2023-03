Una serie di accoltellamenti si è verificata nella zona di Milano Centrale oggi. Alcuni passanti sono rimasti feriti in una serie di rapine a mano armata nell’area della stazione ferroviaria. Come riporta “La Repubblica”, almeno quattro individui sono stati aggrediti da due uomini, probabilmente in stato di ebbrezza, che hanno utilizzato un taglierino come arma.

Accoltellamento nella zona di Milano Centrale oggi, un ferito grave trasportato al “Niguarda”

Stando a quanto apprendiamo, la Polizia di Stato ha arrestato uno dei presunti aggressori. Uno dei feriti, un uomo di 68 anni, è in gravi condizioni ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Le prime ricostruzioni parlano di due individui che avrebbero agito insieme per tentare di rapinare i passanti in zona. L’episodio è avvenuto intorno alle 17.30 di lunedì.

Secondo i testimoni, i due aggressori hanno agito tra via Sammartini e viale Brianza, minacciando i passanti e rapinandone alcuni, mentre hanno attaccato altri. Soccorse due donne, una delle quali è stata colpita al viso con un pugno, mentre l’altra ha riportato una lieve ferita alla mano.

L’unico ferito grave, il 68enne di cui sopra, ha subito una ferita profonda alla spalla che gli ha causato una significativa perdita di sangue. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Niguarda per ricevere cure mediche adeguate. Saranno le forze dell’ordine a chiarire la natura dell’accoltellamento a Milano Centrale di oggi.