Un brutto incidente si è verificato oggi sull’autostrada che collega Palermo a Mazara del Vallo. La circolazione sulla A29, in direzione del capoluogo siciliano, è in tilt a causa dello scontro tra due mezzi pesanti. L’episodio è avvenuto tra Isola e Sferracavallo. Nessuno degli autotrasportatori coinvolti ha, per fortuna, riportato gravi conseguenze.

Incidente sull’autostrada Palermo-Mazara oggi: traffico in tilt

Sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118 che hanno soccorso le due persone coinvolte nell’incidente. Sul posto del sinistro anche un mezzo del soccorso stradale utilizzato per spostare uno dei camion e ripristinare la circolazione.

Lunghe code in direzione Palermo, con i mezzi costretti in un ingorgo che si è prolungato fino a Carini. L’arteria in queste ore si è letteralmente congestionata; l’incidente è avvenuto dopo le gallerie, in un tratto nel quale sono davvero frequenti episodi di questo genere.

Tanti i disagi per coloro i quali stanno percorrendo in queste ore la A29: i tempi di percorrenza, infatti, si sono davvero dilatati a dismisura. Agli automobilisti si consiglia di raggiungere l’uscita più vicina.