Una violenta tromba d’aria si è verificata a Cosenza quest’oggi. Nel pomeriggio della domenica il forte vento che si è abbattuto sulla città ha provocato alcuni danni agli edifici. Il tetto della Prefettura è stato completamente divelto dalla tromba d’aria, di cui vi proponiamo alcune foto fornite dal Comune di Cosenza.

Tromba d’aria a Cosenza oggi, diversi danni agli edifici della città

Il fenomeno atmosferico si è verificato intorno alle 14 di domenica. Seri i danni provocati ad abitazioni private, edifici pubblici ed auto in sosta. Non si registrano, per fortuna, dei feriti. Fonti del Comune di Cosenza avvertono come a Palazzo dei Bruzi sia scattato l’allarme e sia stato contestualmente attivato il COC.

Sul posto sono giunti i soccorsi, tra vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale e diverse squadre comunali che stanno lavorando per comprendere l’entità dei danni e verificare eventuali situazioni a rischio. Sarà chiusa la scuola di Via Giulia, tra le strutture maggiormente danneggiate. Tra gli altri danni, citiamo in ordine sparso, alberi spezzati e lamiere divelte sono caduti per le strade della città; alcuni tetti di via Popilia hanno ceduto; alcuni semafori sono stati letteralmente abbattuti dal vento, nella zona del carcere. Il centralino dei pompieri al momento è in tilt: sono circa 30 le richieste di interventi.