Torino, ciclista muore in un incidente in via Di Nanni

A Torino un ciclista è morto dopo essere stato schiacciato da un’auto dopo una carambola di schianti. L’incidente si è verificato verso le 16 di oggi, 27 marzo, all’incrocio di via Di Nanni e via Vinadio. La vittima sarebbe un cittadino marocchino di 46 anni.

Secondo una prima ricostruzione la bicicletta sarebbe stata travolta da una vettura a seguito di uno scontro con un’altra auto. Il primo incidente ha coinvolto una Dacia guidata da una donna e una Ford Galaxy: la prima vettura avrebbe poi colpito un’altra parcheggiata, poi uno scooter parcheggiato e infine si è ribaltata piombando sul ciclista. Purtroppo per il 46enne non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, gli agenti della polizia locale e una squadra dei vigili del fuoco per liberare il corpo del ciclista. La strada è stata chiusa al traffico e i servizi pubblici deviati. Sono in corso i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accettare eventuali responsabilità.