Il cielo offre uno spettacolo davvero incredibile a partire da lunedì 27 marzo. Un allineamento dei pianeti, quello che si verificherà a partire da questa sera, completamente visibile anche a occhio nudo. Vediamo insieme quali saranno i cinque pianeti allineati e come fare a vedere l’allineamento dei pianeti del 27 marzo 2023.

Lo spettacolo del cielo: “Giove, Venere, Marte, Urano e Mercurio visibili”

Un grande spettacolo, quello che vedremo in cielo nelle notti a partire da lunedì 27 marzo. Cinque pianeti allineati, proprio in questa serata, tutti visibili anche senza particolari strumentazioni. Ne ha parlato l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope: “A Occidente, il cielo sta allestendo un’interessante sequenza di pianeti, che coinvolge in particolare Giove, Venere e Marte, già ben visibili, e poi Urano che vede Venere avvicinarsi prospetticamente alla sua posizione, mentre Mercurio che pian piano sta emergendo dal bagliore residuo del Sole, dopo il tramonto”.

Una meraviglia che inizia a partire dal tramonto e che, in un cielo ancora luminoso, parte con Giove, segue con Venere che, come spiega Masi, si trova “prospetticamente vicino alla zona di cielo dove è visibile anche Urano; poi, tra le stelle del Toro, c’è Marte, riconoscibile per il suo colore rossastro, anche se non più luminoso come lo era stato nel dicembre 2022, quando era all’opposizione. Saturno e Nettuno, invece, sono visibili solo all’alba”.

In realtà, il fenomeno è stato parzialmente visibile già dal 25 marzo 2023. Non si tratta dell’unico evento celeste degno di nota delle ultime settimane: abbiamo già parlato in precedenza del bacio tra Giove e Venere, fenomeno che ha inaugurato il cielo di marzo.

Come vedere l’allineamento dei pianeti di lunedì 27 marzo 2023

Come detto, sarà possibile osservare l’allineamento dei pianeti di lunedì 27 marzo 2023. Mercurio, Venere, Marte, Giove e Urano, saranno visibili dalla prospettiva della Terra perfettamente allineati, senza particolare bisogno, da parte dell’occhio umano, di strumentazioni. Tuttavia, per coloro i quali vorranno godersi al meglio il fenomeno – in assenza di telescopio – consigliamo di utilizzare un binocolo. Ma la posizione del sole che illuminerà i corpi celesti, soprattutto nelle sere di lunedì e martedì, ci aiuterà non poco.