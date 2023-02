Incidente sull’A1, tir precipita da viadotto: la vittima è un camionista di Nocera

Terribile incidente, quello che si è verificato sull’Autostrada del Sole A1 nella mattinata di domenica, nel tratto toscano dell’autostrada. Un camion è precipitato dal viadotto Marinella, nel territorio di Calenzano. Il mezzo pesante è caduto per diversi metri e ha preso fuoco. A perdere la vita è un camionista di Nocera Inferiore.

Incidente a Calenzano oggi, da chiarire le dinamiche del tragico episodio

Stando a quanto apprendiamo da “In Prima News”, la vittima è un uomo di 55 anni, originario di Nocera. Ancora da chiarire la dinamica del tragico episodio. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo, che è precipitato nel vuoto per una ventina metri ed è stato avvolto dalle fiamme. Non si esclude l’ipotesi di un malore.

I Vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre e sette automezzi, hanno spento le fiamme che avvolgevano completamente il mezzo e il semirimorchio, carico di frutta e verdure. Il mezzo era un autoarticolato, motrice più rimorchio di 18 metri, e portava un carico di frutta e verdura.

Il conducente del mezzo pesante lavorava per conto di una ditta di trasporti, era sposato e aveva un figlio. Per lui non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto intrappolato nel mezzo pesante. Il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione Bologna è stato chiuso a lungo e riaperto solo in serata: terminate le code in corrispondenza dello svincolo di Calenzano.