Alessandra Chillemi, nata il 13 ottobre 1999 a Messina, è già una figura di spicco nel mondo del breakdance nonostante la sua giovane età. Essendo attiva in questo campo da molti anni, ha avuto l’opportunità di vivere l’evoluzione di questa disciplina, che sarà ufficialmente riconosciuta come sport olimpico alle Olimpiadi di Parigi 2024. Alessandra ha scoperto il suo amore per il breaking a soli 6 anni, quando era affascinata dai ballerini della crew Marittima Funk nelle strade di Messina e cercava di imitarli. Successivamente, è entrata a far parte ufficialmente di questa crew, dove ha appreso l’importanza di valori come condivisione e rispetto.

A raccontare l’avvento della breaking alle Olimpiadi è stata Chillemi stessa: “Il format per le Olimpiadi prevede l’uno contro uno davanti a una giuria di esperti. Per i Giochi sono stati dati criteri di valutazione precisi: giudicano la prestazione fisica, quella tecnica e la varietà; la musicalità, l’anima e la performance; la creatività e la personalità. Balliamo su una canzone a sorpresa messa su da un dj, non la conosciamo prima. Dobbiamo interpretarla senza regole, non ci sono coefficienti di difficoltà come in altri sport con la giuria”. L’altezza di Alessandra Chillemi si aggira intorno al metro e sessantacinque.

Alessandra Chillemi, campionessa della breaking messinese che vive a Padova

Oggi Alessandra vanta numerose vittorie e vive a Padova dove, oltre a frequentare l’università, può allenarsi ed esibirsi nei quartieri di spicco della scena breaking italiana. Non sappiamo molto altro della sua vita privata, né se abbia un fidanzato. Tuttavia, possiamo affermare come ci sembra una persona davvero entusiasta e vogliosa di emergere.