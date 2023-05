La Roma e il Siviglia si contenderanno l’Europa League 2022-2023. L’ultimo atto di Budapest vedrà contrapposti i giallorossi di José Mourinho e i biancorossi di Mendilibar, veri e propri habitué della competizione. Ma chi sarà l’arbitro della finale di Europa League 2023? Vediamo insieme quali potrebbero essere i nomi in lizza.

Arbitro della finale di Europa League 2023: chi dirigerà Roma-Siviglia?

Parte già il toto-arbitro per la finale di Europa League 2023 che si giocherà a Budapest. Iniziamo subito a escludere alcune ipotesi: come è ovvio, l’arbitro non sarà né italiano né spagnolo. Non ci saranno, dunque, né Daniele Orsato, né Gil Manzano, tra i migliori fischietti in circolazione. Non dovrebbe esserci neppure il polacco Szymon Marciniak, che ha già arbitrato la finale dei Mondiali. Allo stesso modo, escludiamo anche Vincic e Makkelie, che hanno arbitrato rispettivamente le semifinali Bayer Leverkusen-Roma e Siviglia-Juventus.

Intanto, ecco la classifica della Top 10 degli arbitri del 2022 secondo l’IFFHS, con la quale, esclusi permettendo, potremmo farci un’idea di chi potrebbe essere l’arbitro per la finale di Europa League 2023.

Szymon Marciniak, Polonia (150 punti) Daniele Orsato, Italia (65 punti) Clement Turpin, Francia (40 punti) Michael Oliver, Inghilterra (35 punti) Victor Gomes, Sudafrica (25 punti) Slavko Vincic, Slovenia (20 punti) Danny Makkelie, Paesi Bassi (15 punti) Anthony Taylor, Inghilterra (15 punti) Patricio Loustau, Argentina (10 punti) Cesar Ramos, Messico (10 punti)

Quanto guadagna il fischietto di Roma-Siviglia? Possibile stipendio

Nella categoria degli arbitri più remunerati, troviamo quelli che operano in Champions League o in Europa League. In queste competizioni, possono percepire un compenso che oscilla tra 4.800 e 5.800 euro per ciascuna partita europea, quest’ultimo importo è riservato per i match dai quarti di finale in avanti. In aggiunta, ricevono un bonus giornaliero di 200 euro per ogni giorno di trasferta e ulteriori 200 euro come rimborso forfettario da parte della Uefa. Dunque, si prevede un compenso di questo genere per il fischietto della finalissima di Budapest.