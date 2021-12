Allerta Meteo arancione in Campania: previsto nuovo peggioramento

Un nuovo peggioramento in vista ha fatto scattare l’allerta meteo arancione in Campania. La Protezione Civile ha diramato, nelle ultime ore, un avviso sulla criticità delle condizioni atmosferiche per le prossime ventiquattro ore. Il tutto sarà valido fino alle 23:59 di domani venerdì 3 dicembre 2021.

Allerta Meteo arancione in Campania: i dettagli

Secondo gli istituti meteorologici le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da temporali, localmente molto forti, e precipitazioni abbondanti, che potranno essere causa di dissesti idrogeologici. Nel dettaglio, il comunicato della Protezione Civile della Campania:

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’avviso di allerta meteo per piogge e temporali anche forti fino alle 23.59 di domani, venerdì 3 dicembre, con livelli di allerta diversi a seconda delle zone.

É attualmente in vigore fino alle 23.59 di oggi, giovedì 2 dicembre:

Allerta Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Alto Volturno e Matese; Costiera Sorrentino-Amalfitana, monti di Sarno e monti Picentini; Tusciano e Alto Sele) per precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporali anche di forte intensità che potrebbero dare luogo ad un dissesto idrogeologico diffuso anche con instabilità di versante, anche profonda, frane e colate rapide di fango, caduta massi.