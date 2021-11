Allerta meteo in Calabria per la giornata di venerdì 26 novembre. La Protezione Civile ha emanato degli avvisi di criticità per la regione meridionale, al fine di allertare la popolazione e le autorità competenti a fronteggiare il maltempo persistente. Allerta meteo rossa in provincia di Cosenza; allerta arancione, invece, nelle province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria.

Allerta meteo Calabria rossa per la provincia di Cosenza per il 26 novembre

Questo il contenuto del comunicato della Protezione Civile: “Una vasta area depressionaria di origine atlantica convoglierà, nella giornata di domani, un flusso di correnti sud-occidentali umide ed instabili verso la nostra penisola e determinerà una fase di maltempo, con precipitazioni diffuse specie a ridosso delle aree tirreniche centro-meridionali, associate a venti occidentali in graduale rinforzo”.

Le condizioni meteo, dunque, peggiorano: “Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende il precedente. L’avviso prevede il persistere di precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri tirrenici di Calabria centro-settentrionale, Basilicata e Campania, in estensione a quelli del Lazio meridionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e locali forti raffiche di vento”.

Avviso di criticità arancione per le province di Catanzaro, Crotone e Reggio per venerdì 26 novembre

Questa la decisione della Protezione Civile, che emana avvisi arancioni per Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria: “Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 26 novembre, allerta rossa su parte della Calabria, allerta arancione su settori di Calabria, Basilicata, Campania e su gran parte della Puglia e allerta gialla su gran parte dell’Italia centro-meridionale e su Sicilia e Sardegna. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile”.