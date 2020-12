A Capodanno, così come in tutte le altre ricorrenze, fare ‘colpo’ su qualcuno, che si tratti di un amico, un parente, o la propria fidanzata, è più facile se riusciamo a fare gli auguri giusti. La notte tra l’ultimo giorno dell’anno e il primo giorno dell’anno nuovo è da sempre l’occasione per sbizzarrirsi nelle frasi più originali. Come farlo? Un buon consiglio potrebbe essere quello di inviare frasi di auguri di buon anno in tutte le lingue del mondo. Ecco quali sono le più belle, con una lista decisamente utile in tal senso.

Auguri Buon Anno 2021 in tutte le lingue del mondo: frasi in spagnolo

Le lingue neolatine, si sa, sono le più dolci e romantiche. La musicalità delle parole, la pronuncia delle vocali e di alcune consonanti, fa di questa famiglia linguistica un’arma affascinante. Anche per gli auguri di buon anno!

Tra le più popolari, non possiamo iniziare con lo spagnolo. La lingua di Miguel De Cervantes regala emozioni ed è facilmente comprensibile a tutti. La traduzione spagnola dell’italiano “Felice anno nuovo” è “Feliz año nuevo”, decisamente immediata, dritta al cuore di chi riceve questo augurio. Se si vuole usare dei termini più ‘ricercati’, “Prospero año nuevo” può essere più adatto. Per gli amanti di Barcellona e dintorni: la variante in lingua catalana – che si assomiglia molto allo spagnolo, anche detto castigliano – è un “Feliç any nou” molto dolce.

Ecco alcune frasi per augurare buon anno in spagnolo:

Que la alegría te encuentre y nunca te suelte. Un próspero año nuevo. Possa la gioia trovarti e non lasciarti mai andare. Felice anno nuovo.

Feliz año nuevo a todos! Con fuerza, dedicación y esmero para que se te cumplan todos los sueños. Buon anno a tutti! Con forza, dedizione e cura affinché tutti i sogni diventino realtà.

Que Jesús te proteja a ti y a tu familia este año nuevo. ¡Felices fiestas! Possa Gesù proteggere te e la tua famiglia questo nuovo anno. Buone feste!

Auguri Buon Anno 2021 in francese e in portoghese: le frasi più belle

Come non menzionare il francese? La lingua più romantica del mondo non può proprio mancare in queste occasioni. E allora, se un “bonne année” risulta quasi banale, un “bonne et heureuse année”, che vuol dire “felice anno nuovo”, è un modo ancor più elegante per augurare buon anno nella lingua transalpina. Ecco alcuni esempi di frasi di auguri di capodanno in francese:

Que vos rêves se réalisent de manière prospère, avec une santé et une réussite pleine. Bonne année! Che i tuoi sogni si realizzino in modo prospero, con salute e successo. Buon anno!

Je te souhaite une bonne et heureuse année pleine de santé et prospérité et surtout beaucoup de succès! Ti auguro un felice anno nuovo pieno di salute e prosperità e soprattutto tanto successo!

A l’occasion de cette nouvelle année je te souhaite tous mes vœux de bonheur et surtout de santé et que ton année débordent de bonnes surprises. Bonne année! In occasione di questo nuovo anno, ti auguro tanta felicità e, soprattutto, tanta salute e che questo anno sia per te pieno di belle sorprese. Buon anno!

Anche il portoghese, nella sua difficoltà intrinseca, meriterebbe una menzione. In questa lingua abbiamo due tradizionali opzioni: “Feliz ano novo”, ma anche “Prospero ano novo”, a seconda della sfumatura di significato che si intende dare.

Auguri Buon Anno 2021 in tutte le lingue del mondo: frasi inglese e tedesco

La lingua inglese, rispetto alle altre, è così comunemente utilizzata che il classico “Happy new year” potrebbe non fare effetto. Dunque, ecco alcune delle frasi di auguri di Buon Anno 2020 in inglese più belle:

It’s not the destination, it’s the journey. May you enjoy each day of your adventure. Happy New Year! Non è la destinazione, è il viaggio. Che tu possa godere ogni giorno della tua avventura. Felice anno nuovo!

Hope smiles from the threshold of the year to come, Whispering “it will be happier”. La speranza sorride dalla soglia dell’anno a venire, sussurrando “sarà più felice”.

Wish you and your family a joyful, bright, healthy, prosperous and happiest new year ahead! Happy New Year! Auguro a te e alla tua famiglia un nuovo anno felice, luminoso, in salute, prospero e felicissimo! Felice anno nuovo!

Per quanto riguarda il tedesco, invece, la forma classica prevede “Ein gutes neues Jahr”, ma anche “ein gutes Neues” o “ein gesundes neues Jahr”; tutte queste, significano “Buon anno”, nonostante i termini utilizzati cambino.

Auguri Buon Anno 2021 in tutte le lingue del mondo: lista completa

Questa, invece, la lista completa degli auguri di buon anno in tutte le lingue del mondo. Il nome della lingua viene indicato in inglese, per comodità di interpretazione anche per gli stranieri.